Сербский теннисист Джокович впервые проиграл два финала Уимблдона подряд

Фото: РИА «Новости»

Сербский теннисист Новак Джокович впервые в карьере проиграл два финала Уимблдона подряд. Об этом сообщил «Чемпионат».

В финале Уимблдона-2024 в трех сетах его обыграл испанский теннисист Карлос Алькарас.

Джокович — семикратный чемпион Уимблдона. В этом году на турнире сербский спортсмен вышел в 10-й финал травяного «Шлема». До этого он терпел поражения в решающих матчах — в 2013 году с Энди Марреем и в 2023 году с Карлосом Алькарасом.

Он также проигрывал в финалах два года подряд на «Ролан Гаррос» и US Open. При этом Джокович не лишится статуса второй ракетки мира.

В полуфинале Уимблдона серб разозлил публику. Бурную реакцию вызвал его фирменный жест — «игра» на воображаемой скрипке после победы.

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