Джокович выбесил зрителей Уимблдона жестом после победного матча

Зрители освистали Джоковича после его выхода в финал Уимблдона

Сербский теннисист, вторая ракетка мира, 24-кратный чемпион турниров серии «Большого шлема» Новак Джокович вновь разозлил публику — теперь победой в полуфинале Уимблдона-2024. Об этом сообщил «Чемпионата» .

Авторы статьи уточнили, что Джокович выиграл в полуфинале и продемонстрировал свой фирменный прием — «сыграл» на воображаемой скрипке. Зрителям жест не понравился.

Теннисист пояснил, что его своеобразное празднование посвящено дочери, которая уже шесть месяцев занимается игрой на этом музыкальном инструменте.

Весной в Риме Новаку Джоковичу после выхода в третий круг турнира АТР серии «Мастерс» попали бутылкой по голове. Кто-то из зрителей запустил емкость, когда спортсмен раздавал автографы.