Сербский темперамент «красно-белых» не спас. Кто заменил Станковича в «Спартаке»

Сербский тренер Деян Станкович покинул пост главного тренера «Спартака». Об этом сообщила пресс-служба московского футбольного клуба.

Руководство «красно-белых» не устроили достижения сербского специалиста. Сейчас клуб занимает только шестое место в РПЛ. После обсуждения ситуации со Станковичем стороны решили завершить сотрудничество.

Новым главным тренером «Спартака» стал Вадим Романов.

Деян Станкович не раз попадал в центр внимания прессы из-за вспыльчивого характера. Только в «Спартаке» он заработал шесть желтых карточек, это один из самых высоких показателей среди тренеров лиги.

В конце сентября Станковича удалили с игры на матче с «Динамо». Он получил дисквалификацию на месяц за оскорбление судьи.

Московский «Спартак» взял Станковича тренером в 2024 году. Сербский специалист привел своих ассистентов. До этого Станкович тренировал венгерский «Ференцварош».

Ранее Станкович тренировал «Сампдорию» и «Црвену Звезду», с которой трижды выигрывал чемпионат Сербии.

В начале сентября фотограф «Спартака» Ступников умер накануне матча.