Фотограф «Спартака» Ступников умер накануне матча

Фотограф столичного «Спартака» Александр Ступников умер на 41-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

«Саша скоропостижно скончался у себя дома. Он собирался на работу — на очередной матч нашей команды, которой отдал более 15 лет профессиональной деятельности», — отметили в публикации.

В «Спартаке» добавили, что смерть Ступников шокировала всех в клубе. Родственникам Ступникова выразили слова соболезнования, назвав его уникальным профессионалом, надежным другом и товарищем.

ФК «Спартак»провел товарищеский матч против белорусской команды «МЛ-Витебск» в понедельник. Футболисты вышли на поле с траурными повязками. Победу со счетом 5:0 завоевали «красно-белые». В следующем туре москвичи сыграют со столичным «Динамо».