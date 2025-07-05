Семья Диогу Жоты получит 8 млн фунтов от «Ливерпуля» после его гибели

Футбольный клуб «Ливерпуль» выплатит семье погибшего полузащитника Диогу Жоты восемь миллионов фунтов стерлингов. Об этом сообщил испанский спортивный портал Record .

Это полная сумма зарплаты футболиста, предусмотренная его контрактом до лета 2027 года.

Жота выступал за «Ливерпуль» с 2020 года. В составе команды стал чемпионом Англии, обладателем Кубка Англии и двукратным победителем Кубка английской лиги. Также нападающий два раза победил в Лиге наций вместе со сборной Португалии.

Футболист погиб в ДТП на трассе А-52 в провинции Самора. Жота был за рулем Lamborghini, с ним ехал 26-летний брат Андре Силва. Машина вылетела с дороги, перевернулась и загорелась. По данным испанских СМИ, причиной аварии могла стать лопнувшая шина.

Диогу Жоте было 28 лет. За 10 дней до смерти форвард женился на своей девушке Руте. Пара воспитывала трех детей.