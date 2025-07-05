Семья Диогу Жоты получит 8 млн фунтов от «Ливерпуля» после его гибели
«Ливерпуль» выплатит семье погибшего Жоты всю сумму до конца контракта
Футбольный клуб «Ливерпуль» выплатит семье погибшего полузащитника Диогу Жоты восемь миллионов фунтов стерлингов. Об этом сообщил испанский спортивный портал Record.
Это полная сумма зарплаты футболиста, предусмотренная его контрактом до лета 2027 года.
Жота выступал за «Ливерпуль» с 2020 года. В составе команды стал чемпионом Англии, обладателем Кубка Англии и двукратным победителем Кубка английской лиги. Также нападающий два раза победил в Лиге наций вместе со сборной Португалии.
Футболист погиб в ДТП на трассе А-52 в провинции Самора. Жота был за рулем Lamborghini, с ним ехал 26-летний брат Андре Силва. Машина вылетела с дороги, перевернулась и загорелась. По данным испанских СМИ, причиной аварии могла стать лопнувшая шина.
Диогу Жоте было 28 лет. За 10 дней до смерти форвард женился на своей девушке Руте. Пара воспитывала трех детей.