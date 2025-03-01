«Сделали из мухи слона»: фигурист Галлямов оценил сообщения о травме

С предложением расслабиться и прекратить распространять ложную информацию выступил двукратный бронзовый призер Олимпийских игр в парном катании фигурист Александр Галлямов. Так в комментарии RT он оценил появление сообщений о серьезной травме, которую получил в ходе выступления на турнире на Байкале.

Спортсмен подчеркнул, что авторы «просто сделали из мухи слона».

«Не понимаю, как так можно. Видимо, у нас в фигурном катании умеют это делать. Я вас умоляю, расслабьтесь уже», — заявил Галлямов.

О госпитализации фигуриста с травмой ноги во время турнира на Байкале ранее сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник. Собеседник агентства пояснил, что в медицинское учреждение спортсмена доставили для обследования и установки характера травмы.

Александр Галлямов выступает в паре с фигуристкой Анастасией Мишиной. На счету спортсменов победы в финале Гран-при России, чемпионаты мира, Европы и России, а также две бронзовые медали зимних Олимпийских игр в Пекине.

Они стали основными кандидатами на попадание в основной состав российской сборной по фигурному катанию на олимпийский квалификационный турнир Игр 2026 года.

Международный союз конькобежцев (ISU) подтвердил, что получил списки спортсменов от Федерации фигурного катания России для участия в отборочных соревнованиях на зимние Олимпийские игры в Турине. При этом раскрыть фамилии в ISU отказались.

В минувший вторник, 25 февраля, Международный олимпийский комитет обратился к ISU и Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) с предложением о допуске спортсменов из России и Белоруссии к квалификационным соревнованиям к Олимпийским играм — 2026.