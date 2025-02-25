МОК призвал допустить российских спортсменов до отбора на ОИ-2026

Международный олимпийский комитет обратился с призывом к международным федерациям зимних видов спорта допустить спортсменов из России и Белоруссии до квалификационных соревнований к Олимпийским играм — 2026. Об этом сообщила SVT.

По данным шведской телеорганизации, МОК четко обозначил свои контакты с Международным союзом конькобежцев (IBU) и Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда (FIS), которые «оказались в трудном положении».

Летнюю Олимпиаду — 2024 года в Париже, в которой участвовали 15 россиян в нейтральном статусе, в МОК назвали успешным прецедентом. Теперь подобную схему планируют реализовать на зимних Олимпийских играх 2026 года. Для этого федерации должны дать разрешение российским и белорусским спортсменам пройти квалификацию.

В декабре 2024 года ISU допустил Россию и Белоруссию к квалификационным соревнованиям на зимние Олимпийские игры — 2026. Спортсмены будут выступать в нейтральном статусе в соревнованиях по фигурному катанию, конькобежному спорту и шорт-треку.