Сборные России по волейболу начнут подготовку к отбору на ОИ-2028

Патрушев: ВФВ планирует подать заявки на международные турниры в 2027 году

Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) приступит к подготовке к отбору на Олимпийские игры — 2028 в Лос-Анджелесе и заявкам на международные турниры в 2027 году. Об этом РИА «Новости» сообщил председатель наблюдательного совета ВФВ Николай Патрушев.

«Всероссийская федерация продолжит взаимодействовать с коллегами из других стран, чтобы в ближайшее время подать заявки на турниры по волейболу в 2027 году и приступить к подготовке к отбору к Олимпийским играм в 2028 году», — сказал Патрушев.

Глава набсовета ВФВ назвал ожидаемым решение Международной федерации волейбола допустить российские сборные к соревнованиям во всех турнирах.

FIVB восстановила ВФВ на следующий день после того, как Международный олимпийский комитет отменил рекомендации об ограничениях в отношении российских спортсменов.