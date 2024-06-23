Сборные Нидерландов и Франции закончили матч на Евро-2024 вничью

Команды Нидерландов и Франции не смогли открыть счет на матче второго тура групповой стадии чемпионата Европы по футболу, который проходит в Германии. Игроки покинули поле со счетом 0:0.

Нидерланды сохранили лидерство в группе D с четырьмя очками. Франция с таким же результатом осталась на второй строчке. Этот результат гарантирует, что обе команды уже не опустятся ниже третьего места.

В следующем туре французские футболисты встретятся с аутсайдером группы — сборной Польши, которая не заработала ни одного балла. Нидерландцы сыграют со опасным соперником — сборной Австрии, заработавшей три балла. Оба матча пройдут в ближайший вторник, 25 июня.

В минувшую пятницу, 21 июня, сборная Украины вернула себе шанс на выход из группы после победы над командой Словакии со счетом 2:1. По итогам встречи в активе обеих сборных оказалось по три балла. Такой же результат у команды Румынии и сборной Бельгии.