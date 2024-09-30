Сборные дружественных стран предложили позвать в Лигу фигурного катания России

Депутат Журова: надо создать Лигу фигурного катания РФ и пригласить в нее Китай

В России необходимо создать собственную лигу фигурного катания, чтобы не зависеть от Международного союза конькобежцев. О том, кого можно пригласить принять участие в соревнованиях, рассказала в стриме 360.ru с Екатериной Малашенко депутат Госдумы и олимпийская чемпионка Светлана Журова.

По словам депутата, создание своей лиги позволит спортсменам оставаться конкурентноспособными и поддерживать свой уровень.

«Несмотря на угрозы санкций дружественные России страны могли бы принять участие в российской Лиге фигурного катания. Учитывая, сколько российских спортсменов переехали в страны СНГ, можно предположить, что они могли принять участие в соревнованиях. Тем более, многие тренировались в России или приезжают на тренировки до сих пор», — заявила Журова.

По ее словам, российской стороне необходимо пригласить Китай, который имеет одну из самых сильных сборных по фигурному катанию в мире.

«Китайские спортсмены могли бы тоже приехать на соревнования и принять участие», — сказала она.

Комментируя заявления некоторых спортсменов из других стран, которые сожалеют об отсутствии россиян на международных соревнованиях, Журова отметила, что они ни на что повлиять не могут.

«Руководство МОК навряд ли прислушается к мнению спортсменов. Даже если высказываются честные спортсмены, которые, получая золотые медали в соревнованиях без русских, не считают их „полноценными“», — отметила собеседница 360.ru.

Журова добавила, что западным чиновникам русские в спортивной повестке не нужны.

«Когда такую сильную страну как Россия исключают из мира фигурного катания и других видов спорта, то это негативно воспринимается болельщиками, но политики чаще очень этому рады», — подытожила она.

В начале августа Служба внешней разведки сообщила, что США планируют новые публикации о якобы выявленных случаях допинга в российском спорте высших достижений.