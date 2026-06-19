Сборные Бразилии и Гаити встретятся в матче чемпионата мира по футболу

Сборные Бразилии и Гаити встретятся во втором туре чемпионата мира по футболу. Начало матча — 20 июня в 03:30 по московскому времени.

В первом туре пятикратные чемпионы мира сыграли вничью со сборной Марокко, а гаитяне, участвующие в мундиале впервые с 1974 года, уступили Шотландии.

Согласно правилам, в плей-офф турнира выйдут все первые и вторые места в группе и восемь из 12 лучших третьих.

Ранее первой сборной, оформившей выход в следующий этап, стала сборная Мексики. Подопечные Хавьера Агирре одержали две победы — над ЮАР и Южной Кореей — и благодаря этому гарантировали себе минимум второе место в группе.