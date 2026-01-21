Сборную Марокко призвали наказать за поведение в финале Кубка африканских наций

Игроки сборной Марокко по футболу в финале домашнего Кубка африканских наций вели себя нечестно, пытаясь похитить полотенце у сенегальского вратаря Эдуара Менди и провоцируя соперников на драку. Об этом заявил 360.ru футбольный эксперт Анатолий Горсков.

К борьбе за полотенце подключились даже бол-бои — подростки, подающие мячи из-за пределов поля. Охранять его пришлось запасному вратарю сенегальцев. Потасовка попала на телекамеры.

«После этого у марокканской федерации футбола и сборной должны быть какие-то санкции. Абсолютно не обеспечили безопасность, в том числе футболистов», — подчеркнул эксперт.

В компенсированное время матча при счете 0:0 сенегальцы забили с углового, однако судья отменил гол, сославшись на нарушение правил. Через несколько минут арбитр назначил пенальти уже в ворота Менди, что вызвало бурные протесты со стороны гостей. Тренер сенегальцев Пап Тиав приказал подопечным уйти с поля, но спустя несколько минут команда решила вернуться.

Игрок сборной Марокко Браим Диас не сумел забить с 11-метровой отметки. После этого игра перешла в дополнительное время, где полузащитник «львов Теранги» Пап Гейе забил чистый гол ударом с линии штрафной. Отыграться хозяева турнира уже не смогли.

В 2024 году на марокканских болельщиков жаловались аргентинцы. Во время Олимпиады североафриканские фанаты выбежали на поле и принялись закидывать противников петардами.