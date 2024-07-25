Аргентина пожаловалась FIFA на болельщиков сборной Марокко

Elmar Kremser/SVEN SIMON
Фото: Elmar Kremser/SVEN SIMON/Global Look Press

Ассоциация футбола Аргентины (AFA) направила в дисциплинарную комиссию Международной футбольной организации (FIFA) жалобу из-за марокканских болельщиков, которые устроили беспорядки. Об этом сообщили на официальном сайте AFA.

«В связи с общеизвестными фактами, произошедшими сегодня в матче между нашей сборной до 23 лет и ее сверстниками из Марокко, в дисциплинарную комиссию FIFA подана официальная жалоба», — отметили в ассоциации.

Там также указали на важность обеспечения безопасности на футбольных матчах и других спортивных мероприятиях.

Причиной жалобы стали беспорядки. Во время игры первого тура групповой стадии Олимпийских игр между сборными Аргентины и Марокко по футболу североафриканские болельщики выбежали на поле и бросили петарды в аргентинцев. Матч приостановили.

Российская сборная по футболу осталась на 33-м месте рейтинга FIFA, несмотря на отстранение от международных матчей.

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