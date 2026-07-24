Сборную Германии по футболу возглавил Юрген Клопп

Клопп подписал четырехлетний контракт. Он будет руководить командой на чемпионате Европы в 2028 году и мировом турнире в 2030.

Тренеру 59 лет, он играл в немецкой команде «Майнц», в 2001 году начал ее тренировать. Под его руководством клуб вышел в бундеслигу. Затем он последовательно работал с «Боруссией» и «Ливерпулем», добившись в обоих случаях победных результатов.

С 2024 года Клопп стал руководителем футбольных операций в компании Red Bull. Под его управлением оказались немецкий «Лейпциг», австрийский «Зальцбург», «Нью-Йорк Ред Буллз» и бразильский «Ред Булл Брагантино».

В начале июля команда Германии вылетела с Чемпионата мира в 1/16 финала. После этого главный тренер сборной Юлиан Нагельсман покинул пост.