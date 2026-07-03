Нагельсман покинул пост тренера сборной Германии

Немецкий футбольный союз объявил об уходе Юлиана Нагельсмана с поста главного тренера национальной команды. Об этом сообщили на сайте организации.

Такое решение наставник принял после раннего вылета сборной Германии с чемпионата мира. В 1/16 финала немцы не смогли пройти Парагвай, уступив в серии пенальти.

Сам тренер выступил с заявлением, объяснив свое решение желанием дать команде шанс начать все заново.

Нагельсман покинул пост вместе со своими помощниками.

Также DFB не станет продлевать контракт со спортивным директором Андреасом Реттигом, срок которого истекает в конце года.

На освободившееся место немецкая федерация уже нашла кандидата. Предварительные переговоры начали с Юргеном Клоппом, и он дал принципиальное согласие на переход. Официальное назначение обсудят в ближайшее время.

Нагельсмана назначили главным тренером сборной Германии в сентябре 2023 года.