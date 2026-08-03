РФС: сборной России по футзалу присудили техническую победу над Новой Зеландией

Сборной России по футзалу присудили техническую победу над новозеландцами со счетом 3:0 на турнире Continental Futsal Championship. Об этом сообщил Российский футбольный союз .

Федерация Новой Зеландии отказалась играть с россиянами.

Следующий матч российской сборной против команды Афганистана начнется 5 августа в 14:00 по московскому времени.

Соревнования проходят в Бангкоке с 1 по 6 августа на арене Nonthaburi Stadium. В турнире участвуют команды России, Таиланда, Афганистана, Вьетнама и Новой Зеландии.

Ранее в Париже начался чемпионат Европы по водным видам спорта. В нем после большого перерыва приняли участие российские спортсмены.