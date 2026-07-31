31 июля 2026 17:42 ЧЕ-2026 по водным видам спорта: кто из российских пловцов претендует на победу? Журналист Ходоровский: у россиян есть возможность проявить себя на ЧЕ-2026 Фото: Xue Yuge / www.globallookpress.com Эксклюзив

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В Париже 31 июля начался чемпионат Европы по водным видам спорта — один из крупнейших стартов сезона для всех олимпийских дисциплин World Aquatics, кроме водного поло. Сборная России выступит на турнире в нейтральном статусе, в ее заявке более 80 человек. Каковы шансы атлетов на победу, выяснил 360.ru.

Чемпионат Европы — 2026: кто выступает от России В 2026 году чемпионат Европы проходит в Париже с 31 июля по 16 августа. Российские спортсмены участвуют в состязаниях впервые с 2021 года. Из-за решений Европейской федерации водных видов спорта (European Aquatics) команда выступает в нейтральном статусе, хотя Международная федерация уже сняла санкции с атлетов. Прыжки в воду, синхронное и спортивное плавание пройдут в центре водных видов спорта в Сен-Дени. Пловцы на открытой воде и хай-дайверы будут соревноваться в Сене.

Интересно Всего в Париже разыграют 80 комплектов медалей: 47 — в плавании, 13 — в прыжках в воду, 11 — в синхронном плавании, семь — в плавании на открытой воде, две — в хай-дайвинге.

От России в чемпионате примут участие Климент Колесников, Юлия Ефимова, Евгения Чикунова, Егор Корнев, Кирилл Пригода, а также синхронистки Майя Дорошко и Александра Шмидт. В предварительном раунде произвольной программы дуэта Дорошко — Шмидт россиянки заняли третье место. Тренерский штаб во главе с Андреем Шишиным рассчитывает, что россияне завоюют в Париже порядка 20 наград. «Хотелось бы увидеть наших на пьедестале. Уверен, так и будет. Но количество побед я вам назвать не могу. В любом случае наши пловцы понимают, что надо биться за пьедестал. И туристом в Париж никто не поедет», — заявил «Известиям» первый вице-президент Федерации водных видов спорта Владимир Сальников.

Фото: Axel Heimken / www.globallookpress.com

Как отличилась Россия на предыдущих соревнованиях Самым ярким моментом для россиян стал чемпионат 2021 года в Будапеште, когда сборная выиграла общекомандный зачет. Всего спортсмены завоевали 42 медали: 20 золотых, девять серебряных и 13 бронзовых. Этот результат позволил опередить ближайших соперников — Великобританию и Италию. Успехи по дисциплинам распределились следующим образом: 1. Плавание. Большая часть золотых наград пришлась именно на эту дисциплину — девять медалей. По две победы одержали Климент Колесников, Мартин Малютин, а также сборные России в эстафетах. Золото взяли Антон Чупков, Илья Бородин и Евгений Рылов. Сборная установила рекорды европейских первенств в эстафетах вольным стилем. Андрей Минаков и Андрей Жилкин завоевали бронзовые медали в личных заплывах.

Фото: Andrea Staccioli / www.globallookpress.com

2. Синхронное плавание. В 10 дисциплинах российские спортсмены взяли шесть золотых наград. Варвара Субботина выиграла сольную произвольную программу, а Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина победили в технической и произвольной программах дуэтов. 3. Прыжки в воду. Российские атлеты завоевали пять золотых медалей. В личных соревнованиях победили Евгений Кузнецов, Александр Бондарь и Анна Конаныхина. Женская сборная России стала чемпионом Европы в синхронных прыжках с вышки, а смешанная команда выиграла командные соревнования. Призерами стали Никита Шлейхер, Виктор Минибаев, Юлия Тимошинина, а также команды: мужская — в синхронных прыжках с трамплина и вышки, женская — в прыжках с трамплина, смешанные — в прыжках с вышки и трамплина. 4. Плавание на открытой воде. Кирилл Абросимов стал бронзовым призером, Климент Колесников установил единственный на турнире мировой рекорд.

Фото: РИА «Новости»

Перспективы россиян на чемпионате Европы — 2026 В первую очередь стоит сделать акцент на выступлении пловцов Климента Колесникова и Евгении Чикуновой — действующих рекордсменов мира в управлении брассом и вольным стилем, отметил в беседе с 360.ru спортивный эксперт и журналист Борис Ходоровский. «Очень многого стоит ожидать от выступления наших спортсменок в синхронном или, как сейчас его называют, артистическом плавании. Наши спортсменки доминировали с 2000 года, не проигрывали ни одного крупного старта», — подчеркнул он. Эксперт напомнил, что после длительного бана у атлеток были поражения.

Но мы надеемся, что под руководством нового главного тренера сборной Светланы Ромашкиной, семикратной олимпийской чемпионки, удастся преодолеть кризис, мы сумеем завоевать только золотые медали, к которым привыкли.

Лидеры выступят в полную силу, считает специалист. «Такой большой состав объясняется тем, что после длительного отсутствия на международных соревнованиях есть необходимость проверить не только ближний, но и дальний резерв нашей команды», — добавил Ходоровский.

Фото: Andrea Masini / www.globallookpress.com

По его словам, водное поло — не самый важный вид спорта для россиян. «Совсем недавно женская сборная России выступала на Кубке мира. В суперфинале Кубка мира в Австралии заняла четвертое место, но победила действующих чемпионов Европы — команду Нидерландов. И только в серии пенальти уступила олимпийским чемпионкам Испании. К тому же чемпионаты по водному поло проводятся отдельно от других дисциплин водных — прыжков в воду и плавания», — сказал журналист. Главными действующими лицами остаются Колесников и Чекунов, но также можно надеяться на успешное выступление Кирилла Пригоды в брассе, считает Ходоровский.

Естественно, надеемся на выступление наших синхронисток, и про прыжки в воду не будем забывать. Сейчас они у нас на подъеме, так что есть возможность проявить себя в Париже.