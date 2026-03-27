Сборная Украины не сыграет на чемпионате мира по футболу

Сборная Украины проиграла команде Швеции в полуфинале европейского стыкового турнира за право выступить на чемпионате мира по футболу 2026 года. Об этом сообщили в UEFA .

Матч в испанской Валенсии завершился со счетом 1:3.

У победителей хет-трик оформил Виктор Дьекереш. Он забил на шестой, 51 и 73-й минутах, последний мяч — с пенальти. Единственный гол в составе украинской сборной провел Матвей Пономаренко на первой добавленной минуте.

В финале стыкового турнира шведы встретятся с Польшей, которая в своем полуфинале обыграла Албанию со счетом 2:1. Решающий матч пройдет 31 марта.

Сборная Украины всего один раз участвовала в финальной стадии чемпионата мира — в 2006 году в Германии команда дошла до четвертьфинала. У Швеции в активе серебро и две бронзы мундиалей. Последний раз сборная играла на ЧМ-2018 в России, где тоже остановились в четвертьфинале.

Чемпионат мира пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.