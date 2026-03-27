Стали известны все финалисты плей-офф европейского отбора на ЧМ-2026

Четыре пары финалистов плей-офф евроотбора будут бороться за путевку на ЧМ-2026

Пары финалистов плей-офф европейской квалификации чемпионата мира по футболу 2026 года уже определились. Об этом сообщило издание «Бомбардир» .

ЧМ-2026 пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. В нем будут участвовать 48 команд.

Путевки на чемпионат разыграют в финальных стыковых матчах 31 марта. В них будут участвовать четыре пары команд: Чехия против Дании, Босния и Герцоговина против Италии, Косово — с Турцией, а шведы сыграют с поляками.

В начале года бывший игрок сборной России по футболу Александр Мостовой оценил перспективы проведения ЧМ-2026 одновременно в трех странах, отметив, что вероятность бойкота турнира европейцами стремится к нулю. По его словам, заинтересованным сторонам экономически невыгодно отказывать от участия. Многие команды попали на него только благодаря расширению.