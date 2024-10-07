Сборная Таджикистана отказала РФС в товарищеском матче

Сборная Таджикистана по футболу отказалась от матча с командой России в ноябре

Федерация футбола Таджикистана отказалась от предложения Российского футбольного союза (РФС) провести товарищеский матч сборных в ноябре из-за уже имеющихся матчей в плане национальной команды. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе футбольной федерации республики.

«Еще в июне–июле РФС выходил на нас с предложением. Но у нас на ноябрь были запланированы домашние игры», — сказали в организации.

Учебно-тренировочный сбор команды России состоится с 7 по 15 октября, однако в РФС пока не объявляли о соперниках для сборной по товарищеским матчам.

Генсек организации Максим Митрофанов подчеркивал, что сбор состоится в любом случае, даже если РФС не найдет соперников для сборной.

Ранее стало известно, что сборная Пакистана по футболу также отказалась от товарищеского матча с Россией в октябре из-за отсутствия времени на подготовку.