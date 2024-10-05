Сборная России не сыграет с Пакистаном в октябре

Сборная Пакистана по футболу отказалась от проведения товарищеского матча с Россией в октябре, сообщили источники телеканала Geo. По их информации, российская сторона готова была взять на себя все расходы, однако у пакистанской федерации не оказалось времени на подготовку к встрече.
Собеседники журналистов уточнили, что матч предлагали провести в России 11 октября. В Пакистане отметили, что у сборной нет времени на подготовку, и предложили перенести встречу на ноябрь, однако этот вариант не устроил Российский футбольный союз.
«В будущем матч будет возможен только в том случае, если принимающая федерация согласится взять на себя расходы», — добавил источник Geo.
Сборную России отстранили от международных соревнований. В Греции призвали вернуть на турниры российские молодежные команды.
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