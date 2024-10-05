Сборная России не сыграет с Пакистаном в октябре

Geo: сборная Пакистана по футболу отказалась от товарищеского матча с Россией

Сборная Пакистана по футболу отказалась от проведения товарищеского матча с Россией в октябре, сообщили источники телеканала Geo . По их информации, российская сторона готова была взять на себя все расходы, однако у пакистанской федерации не оказалось времени на подготовку к встрече.

Собеседники журналистов уточнили, что матч предлагали провести в России 11 октября. В Пакистане отметили, что у сборной нет времени на подготовку, и предложили перенести встречу на ноябрь, однако этот вариант не устроил Российский футбольный союз.

«В будущем матч будет возможен только в том случае, если принимающая федерация согласится взять на себя расходы», — добавил источник Geo.

Сборную России отстранили от международных соревнований. В Греции призвали вернуть на турниры российские молодежные команды.