Сборная США по хоккею впервые вышла в финал на ЧМ спустя 92 года

Сборная США по хоккею обыграла в финале чемпионата мира команду Швейцарии со счетом 1:0 в овертайме. Американцы выиграла ЧМ третий раз в истории и впервые с 1933 года.

Американскую сборную по хоккею в 1960 году формально признавали чемпионом мира за выигранную Олимпиаду, когда она завоевывала золотые медали. В то время формат соревнований не подразумевал финального матча. До этого в 1950 году американцы брали серебро на ЧМ.

В 2025 году чемпионат мира прошел в Швеции и Дании.

Американцы обыграли швейцарцев на встрече в Стокгольме 25 мая. Она завершилась в овертайме со счетом 1:0, причем шайбу на 63-й минуте забросил нападающий Тэйдж Томпсон.

Сборная Швейцарии играла в финале в четвертый раз с 2013 года и второй раз подряд. При этом команда еще ни разу не выиграла турнир.

Ранее шведская сборная завоевывала бронзовую медаль в ЧМ по хоккею в Стокгольме.

Россия и Белоруссия не участвуют в играх с февраля 2022 года. Сначала Совет Международной федерации хоккея отстранил их сборные от международных соревнований на неопределенный срок из-за ситуации на Украине, а в этом году продлил отстранение российской команды до ЧМ-2026 в Швейцарии.