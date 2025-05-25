Стал известен обладатель бронзы ЧМ по хоккею

Швеция победила Данию на чемпионате мира по хоккею и взяла бронзу

Сборная Швеции одержала победу над командой Дании в матче за бронзовые медали чемпионата мира по хоккею в Стокгольме. Шведские хоккеисты заняли третье место.

Встреча завершилась со счетом 6:2 (0:0, 3:0, 3:2) в пользу хозяев. В составе победителей дублями отметились четыре игрока: Микаэль Баклунд, Маркус Йоханссон, Лукас Рэймонд и Мика Зибанежад. У датчан голы забили Ник Олесен и Николай Элерс.

Шведская сборная в 18-й раз заняла третье место на мировом первенстве. Датчане, на старте плей-офф победившие сборную Канады, на текущем турнире впервые приняли участие в полуфинале. А вот канадцы вылетели в четвертьфинале впервые с 2014 года.

В матче за золото турнира будут бороться сборные США и Швеции. Поединок начнется 25 мая в 21:20 по московскому времени.

Глава IIHF Люк Тардиф ранее допустил возвращение сборных России и Белоруссии по хоккею на соревнования.