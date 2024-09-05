Сборная России по футболу сменила капитана перед матчем с Вьетнамом

Капитаном сборной России по футболу на матч с командой Вьетнама назначили полузащитника ЦСКА Ивана Облякова. Об этом сообщил сайт РФС.
Игра с вьетнамцами состоится на стадионе «Ми Динь» в Ханое 5 сентября. Следующая игра россиян пройдет на этом же стадионе через два дня — 7 сентября. Противником российской сборной выступит команда Таиланда.
Главный тренер россиян Валерий Карпин рассказал, что матчи с тайцами и вьетнамцами помогут спортсменам собраться. По его словам, через год или два российская сборная вернется в официальные соревнования, сообщил RT.
Состав футбольной команды объявили 29 августа. В число игроков вошли выступающие за французские клубы вратарь Матвей Сафонов («Пари-Сен-Жермен») и полузащитник Далер Кузяев («Гавр»). В нападении сыграют Константин Тюкавин, Дмитрий Воробьев и Тамерлан Мусаев. В список вратарей включили Андрея Лунева из «Динамо» и Евгения Латышонка из «Зенита».
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