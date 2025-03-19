Сегодня в матче с Гренадой российская национальная футбольная команда впервые сыграет мячом отечественного производства. Об этом сообщили на официальном сайте РФС.

В игре футболисты будут использовать мяч «Меридиан. Время России». Огненный шар создан с использованием технологии переработки пластика. На его поверхности изображены 11 часовых поясов страны, что символизирует непрерывный футбольный процесс в России.

Матч между сборными России и Гренады состоится 19 марта. Начало игры запланировано на 20:00 по московскому времени. Это будет первое официальное выступление российской национальной команды с использованием мяча, произведенного в России.

Бренд Jögel, основанный в 2015 году, специализируется на производстве спортивной экипировки и инвентаря. Все продукты бренда создаются в России с упором на инновации и экологичность.

Ранее футболист тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба забил 234-й мяч в карьере. Это позволило ему стать лучшим бомбардиром в истории российского футбола, превзойдя рекорд Александра Кержакова.