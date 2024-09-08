Сборная России вернулась из Ханоя в Москву

Российская сборная вернулась в Москву из Ханоя после отмены матча с Таиландом

Сборная России по футболу вернулась из Ханоя в аэропорт Внуково. Об этом сообщила пресс-служба национальной команды.

Спортсмены прибыли на родину 8 сентября.

«Мы приземлились дома», — написали представители сборной.

Накануне команда Валерия Карпина должна была сразиться в товарищеском матче со сборной Таиланда. Игру отменили из-за непогоды: МЧС Вьетнама предупредило гостей и жителей столицы об угрозе тайфуна «Яги».

В четверг российская сборная провела товарищескую встречу с национальной командой Вьетнама. Матч завершился победой команды Карпина со счетом 3:0.

Российские футболисты не смогли сразу отправиться домой из-за разбушевавшейся стихии. Авиасообщение прекратили в тот же день, когда сообщили об отмене матча с Таиландом.