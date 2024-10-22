Карпин раскритиковал уровень российского футбола

Карпин заявил, что футбол в России уже лет 20 идет не туда

Российский футбол на протяжении 20 лет движется не в том направлении. Такое мнение главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин озвучил в интервью на YouTube-канале футболиста Федора Смолова.

«Мы же не последние три года идем не в ту сторону. Мы уже лет 20 идем не туда», — сказал он.

По словам тренера, в отдельно взятом клубе ситуацию еще можно исправить, но в глобальном смысле быстро изменить ее не получится.

Позже в интервью изданию «Чемпионат» Карпин объяснил свои слова. Он отметил, что имел в виду исключительно тренировочный процесс. Тренер попросил «не вырывать фразы из контекста».

Сборная Пакистана по футболу ранее отказалась от товарищеского матча с Россией в октябре из-за отсутствия времени на подготовку.