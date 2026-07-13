Сборная России установила рекорд на первенстве Европы U‑20

Российские борцы установили исторический рекорд на первенстве Европы U-20, завоевав 27 медалей из 29 возможных. Турнир прошел с 6 по 12 июля в Скопье — столице Северной Македонии.

В активе сборной — 12 золотых, четыре серебряные и 11 бронзовых наград. Медали взяли во всех трех дисциплинах: вольной, женской и греко-римской борьбе. По итогам соревнований команда заняла первое место в командном зачете с большим отрывом.

Глава Федерации спортивной борьбы России Умар Кремлев поздравил спортсменов, тренеров и федерацию.

«Сборная России на первенстве Европы U-20 по борьбе выступила так, как и должна выступать сильнейшая команда: 27 медалей из 29 возможных — это рекорд. Такого еще не было никогда. <…> Наши борцы — лучшие, и у российской школы борьбы сильное будущее», — сказал он.

Кремлев также отметил, что в этом году на всех континентальных стартах российские борцы завоевали 110 медалей, из которых 53 — золотые. Кремлев поблагодарил тренеров Дениса Форова, Малика Тедеева и Зелимхана Гусейнова.

В число победителей вошли две спортсменки из Московской области.