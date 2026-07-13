Спортсменки из Подмосковья выиграли медали на первенстве Европы по борьбе

С 6 по 12 июля в Скопье (Северная Македония) прошло первенство Европы по спортивной борьбе среди юниоров и юниорок до 21 года. Две представительницы Московской области — Маргарита Салназарян и Диана Титова — завоевали золотую и серебряную медали соответственно, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

В весовой категории до 65 кг победу одержала Маргарита Салназарян, представляющая областной Центр олимпийских видов спорта. В финале она встретилась на ковре с соперницей из Швеции. Бронзовые медали в этой категории получили спортсменки из Германии и Норвегии.

Диана Титова, также выступающая за областной Центр олимпийских видов спорта, завоевала серебряную медаль в весовой категории до 76 кг. Золото в этой категории досталось спортсменке из Украины, а третье место — представительницам Польши и Сербии.

Первенство Европы по спортивной борьбе является одним из ключевых международных стартов для молодых спортсменов. Оно позволяет отобрать сильнейших для формирования национальной сборной и подготовки к чемпионатам мира.

Ранее представитель Московской области Салим Казмахов завоевал бронзовую медаль первенства Европы по греко-римской борьбе среди юниоров до 21 года.