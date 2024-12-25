Сборная России сыграет с командами из Европы в 2025 году

Фото: РИА «Новости»

В первой половине 2025 года сборная России сразится с соперниками из Европы. Об этом РИА «Новости» сообщил президент Российского футбольного союза Александр Дюков.

Жеребьевка европейского отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года состоялась 13 декабря. По ее итогам сформировался календарь игр на 2025 год. В марте и июне оказались свободны 24 команды. Речь идет о сборных Белоруссии, Венгрии, Армении, Турции, Болгарии, Грузии и Азербайджана.

«Матчи планируем и в марте, и в июне. Речь идет в том числе о европейских сборных», — подчеркнул Дюков.

ФИФА и УЕФА в феврале 2022 года отстранили сборные и клубы России от участия в международных состязаниях на неопределенный срок. Осенью 2023 года организации допустили снятие санкций до окончания спецоперации на Украине.

Ранее ФИФА утвердила шесть стран организаторами чемпионата мира 2030 года.

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