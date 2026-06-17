Сборная России по гонкам с препятствиями допустила участие в Олимпиаде-2032

Сборная России по гонкам с препятствиями хотела бы выступить на летней Олимпиаде 2032 года в Брисбене. Об этом сообщил в интервью 360.ru чемпион Европы Игорь Крючков.

Гонки с препятствиями — вид спорта, представляющий собой бег по пересеченной местности с преодолением полосы естественных и искусственных препятствий. Классическая дистанция — от пяти до 15 километров. С 2028 года они станут олимпийской дисциплиной, но поначалу будут только элементом пятиборья вместо конкура.

«Если бы мы могли участвовать, шансы были бы огромные. Наши спортсмены очень целеустремленные, у них большой бэкграунд», — подчеркнул Крючков.

Главными конкурентами россиян он назвал испанских, нидерландских и португальских атлетов.

Ранее актера Дольфа Лундгрена назначили послом Международного союза современного пятиборья на Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе.