Актер Дольф Лундгрен станет послом пятиборья на Олимпиаде

Дольф Лундгрен станет послом Международного союза современного пятиборья на Летних Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте организации.

«Современное пятиборье много лет составляет часть моей жизни, и для меня большая честь вернуться в этот вид спорта в новой роли», — отметил 68-летний актер.

В 1996 году на Играх в Атланте Лундгрен даже был капитаном олимпийской сборной США по этому виду спорта. Однако сам он в соревнованиях не участвовал и выступал прежде всего как популяризатор дисциплины.

Ранее в «Мануфактуре Bosco» сообщили, что уже начали разработку формы для российских спортсменов на Олимпийских играх. Подробности компания сообщать отказалась, сославшись на коммерческую тайну.