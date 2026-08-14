Сборная России по футболу сыграет с командой Ирана в Казани в конце сентября

Сборная России по футболу 29 сентября сыграет в Казани в товарищеском матче против команды Ирана. Об этом сообщили в пресс-службе Российского футбольного союза.

Игра пройдет на стадионе «Казань Арена» в рамках осеннего учебно-тренировочного сбора, который начнется 21 сентября.

Сборная Ирана после чемпионата мира 2026 года занимает 22-е место в рейтинге ФИФА. Иранцы на ЧМ-2026 сыграли вничью с командами Новой Зеландии, Бельгии и Египта.

Сборные России и Ирана встречались в товарищеских матчах четыре раза. В прошлом году в Волгограде победили россияне со счетом 2:1.

Команда России в 2026 году провела пять товарищеских матчей, одержав три победы.

В ФИФА после чемпионата мира разгорелся скандал: против руководителя федерации Джанни Инфантино ополчились УЕФА, Конфедерация футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна, а также Азиатская конфедерация. Они назвали попытку продать долю в ЧМ не просто огрехом, а предательством.