Назван состав сборной России по футболу для матчей с Вьетнамом и Таиландом

РФС: в сборную для товарищеских матчей с Вьетнамом и Таиландом вошли 27 игроков

Тренерский штаб сборной России вызвал 27 футболистов для участия в товарищеских матчах с командами Вьетнама и Таиланда. Об этом сообщила пресс-служба Российского футбольного союза .

В организации уточнили, что 1 сентября на подмосковную базу в Новогорске для тренировок прибудут 27 игроков, в том числе, выступающие за французские клубы вратарь Матвей Сафонов («Пари-Сен-Жермен») и полузащитник Далер Кузяев, играющий за «Гавр».

Также в список вратарей попали Андрей Лунев («Динамо», Москва) и Евгений Латышонок («Зенит», Санкт-Петербург).

В защиту отправили Вячеслава Караваева («Зенит», Санкт-Петербург), Максима Осипенко («Ростов», Ростов-на-Дону), Игоря Дивеева, Данилу Кругового (оба — ЦСКА, Москва), Евгения Морозова, Александра Сильянова (оба — «Локомотив», Москва), Руслана Литвинова, Даниила Хлусевича (оба — «Спартак», Москва), Александра Солдатенкова («Крылья Советов», Самара).

В список полузащитников вошли Данил Глебов («Ростов», Ростов-на-Дону), Артем Карпукас, Дмитрий Баринов, Алексей Батраков, Илья Самошников, Сергей Пиняев (все — «Локомотив», Москва), Данил Пруцев («Спартак», Москва), Никита Кривцов («Краснодар»), Иван Обляков (ЦСКА, Москва), Андрей Мостовой («Зенит», Санкт-Петербург), Лечи Садулаев («Ахмат», Грозный).

Нападающими на товарищеских матчах выступят Константин Тюкавин («Динамо», Москва), Дмитрий Воробьев («Локомотив», Москва), Тамерлан Мусаев (ЦСКА, Москва).

Оба товарищеских матча сборная России проведет в Ханое. Первым соперником станет команда Вьетнама. Матч пройдет 5 сентября. С футболистами из Таиланда россияне встретятся через два дня.

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