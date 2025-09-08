Сборная России по футболу обыграла команду Катара в товарищеском матче

Сборная России по футболу со счетом 4:1 обыграла команду Катара в товарищеском матче, который прошел в Эр-Райяне. Подробности сообщило РИА «Новости» .

В команде Валерия Карпина голы забили Александр Головин, Матвей Кисляк, Иван Сергеев и Алексей Миранчук. В сборной Катара отличился Акрам Афиф, он забил гол на 62-й минуте.

Головин играл за сборную России впервые с марта 2024 года, на поле он вышел с капитанской повязкой. Для Кисляка забитый в Катаре гол стал первым за сборную России.

Это был пятый матч между Россией и Катаром и вторая победа россиян. Сборная России занимает 35-е место в рейтинге ФИФА, команда Катара расположена на 53-м месте.

Впервые пресс-аташе мужской сборной по футболу стала женщина — Екатерина Гришенкова. Ранее этот пост занимал спортивный комментатор Роман Гутцайт, проработавший пресс-атташе национальной сборной с августа по ноябрь 2024 года.