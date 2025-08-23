Пресс-атташе мужской сборной по футболу впервые стала женщина

Специалист в службе коммуникаций Российского футбольного союза (РФС) Екатерина Гришенкова стала первой женщиной на посту пресс-атташе мужской национальной сборной. Это следует из данных сайта РФС .

На странице мужской сборной России по футболу в разделе «Тренерский штаб» в должности пресс-атташе опубликованы фотография и анкетные данные Екатерины Гришенковой.

Ранее этот пост занимал спортивный комментатор Роман Гутцайт, проработавший пресс-атташе национальной сборной с августа по ноябрь 2024 года.

После его ухода должность оставалась вакантной.

