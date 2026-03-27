Сборная России обыграла команду Никарагуа в товарищеском матче

В Краснодаре завершился товарищеский мачт между сборными России и Никарагуа. Российские футболисты обыграли команду соперников со счетом 3:1.

Игра прошла на стадионе «Ozon Арена». Главным арбитром выступил Абдурашид Худойберганов из Узбекистана. На матч собрались 31 625 зрителей. Для российской сборной по футболу он стал первым в этом году. Второй матч с ее участием запланирован на 31 марта, где пройдет товарищеская встреча против команды из Мали.

В сборной России во время матча отметились нападающий Лечи Садулаева, открывший счет на третьей минуте, а также форвард Константин Тюкавин, забивший пенальти. Полузащитник Александр Головин забил третий гол хозяев на 83-й минуте.

В команде соперников отличился Оскар Асеведо, восстановивший равновесие на 16-й минуте, после Садулаева. Защитника сборной Никарагуа Кристиана Рейеса удалили с поля на 47-й минуте — получил красную карточку в начале второго тайма. Российская сборная по футболу в рейтинге ФИФА заняла 36-е место, а Никарагуа — 130-ю.

