Греция предложила УЕФА вернуть молодежные сборные России

Греческая федерация футбола выступила с предложением вернуть молодежные и юношеские сборные России на международные турниры. Об этом сообщил «Чемпионат» со ссылкой на украинского журналиста Виктора Вацко.

Иностранная федерация высказала инициативу на ежегодном сборе президентов и генеральных секретарей ассоциаций, входящих в Союз европейских футбольных ассоциаций. Предложение поддержали представители Боснии и Герцеговины, Черногории, Казахстана, России и Белоруссии.

По словам президента Украинской ассоциации футбола Андрея Шевченко, озвученное греческой стороной предложение не приняли.

Президент РФС Вячеслав Колосков ранее заявил, что Российский футбольный союз останется в юрисдикции УЕФА. Он назвал неактуальной тему перехода в Азиатскую конфедерацию футбола.