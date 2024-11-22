Сборная Москвы по пожарно-спасательному спорту получила поддержку от нефтяников

Сборная Москвы вошла в список финалистов на всероссийских соревнованиях по пожарно-спасательному спорту. В них принимали участие как взрослые, так и детские составы, которые состязались в подъеме по штурмовой лестнице, скоростной прокладке рукавов и других дисциплинах.

«Атмосфера и упражнения состязаний помогают в полной мере проверить неотъемлемые элементы подготовки современного пожарного — физическую форму, профессиональные навыки и умение работать в команде», — рассказал начальник управления организации службы и подготовки ГУ МЧС России по Москве Владимир Зуев.

Команда получила поддержку от программы проектов социальных инвестиций «Родные города». Московский НПЗ помог огнеборцам организовать условия для тренировок. На предприятии есть собственная пожарная часть, которая по согласованию с правительством Москвы тушит возгорания в Капотне и регулярно проводит учения вместе с городскими службами. Уровень пожарных-спортсменов столичного гарнизона растет год от года.