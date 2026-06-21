Сборная Кюрасао сыграла вничью с Эквадором на ЧМ-2026

В матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу сборная Кюрасао сыграла вничью с Эквадором. Встреча прошла на стадионе «Эрроухед» в Канзас-Сити.

Таким образом, команда Кюрасао заработала первое очко на ЧМ-2026. По итогам двух матчей сборная располагается на четвертой строчке в таблице рейтинга.

Лидирует в списке сборная Германия с шестью очками, на второй строчке — команда Кот-д’Ивуара, заработавшая три очка.

Дальше, в третьем туре, Кюрасао встретится с Кот-д’Ивуаром.

Ранее стало известно, что сборная Бразилии обыграла соперников из Гаити со счетом 3:0. Гаитяне стали первыми, кто покинул ЧМ-2026.