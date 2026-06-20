Сборная Бразилии по футболу разгромила Гаити и вышла на первое место в группе

Сборная Бразилии по футболу разгромила Гаити со счетом 3:0 и вышла на первое место в группе после двух туров. Дважды отличился Матеус Кунья, еще один гол на счету Винисиуса.

В параллельном матче сборная Марокко обыграла Шотландию со счетом 1:0. В третьем туре, матчи которого состоятся 25 июня, подопечным Карло Анчелотти предстоит матч против шотландцев.

Гаити стала первой сборной, покинувшей чемпионат мира. Вслед за этим вылетела из соревнований и сборная Турции, уступившая Парагваю.

В сегодняшних матчах Германия встретится с Кот-д’Ивуаром, а Нидерланды — со Швецией.

Ранее суперкомпьютер Opta назвал главного фаворита чемпионата мира по футболу. По сравнению с прогнозами, которые делались перед стартом турнира, он изменился.