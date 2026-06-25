Бразилия вышла в плей-офф ЧМ-2026

Сборная Бразилии разгромила команду Шотландии в заключительном туре группового этапа чемпионата мира и вышла в 1/16 финала. Матч группы С состоялся в Майами-Гарденс во Флориде и завершился со счетом 3:0.

Среди победителей отличился Винисиус Жуниор и Кунья. На 22-й минуте Жуниор забил гол, но его отменили после видеопросмотра VAR из-за фола в атаке. Перед этой встречей у сборной Бразилии было четыре очка — они опережали Марокко по разнице мячей.

У Шотландии было три очка, сборная Гаити досрочно лишилась шансов выйти из группы.

Матчи Марокко — Гаити и Бразилия — Шотландия начали одновременно. По итогам встреч первое место в группе заняли бразильцы, Марокко оказалось на третьем месте, Шотландия — на третьем. Напрямую в плей-офф вышли первые две команды, их соперниками будут сборные группы F.

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