Сборная Японии разгромила команду Туниса на ЧМ-2026

Сборная Японии одержала победу над командой Туниса на матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу. Встреча состоялась в Монтеррее в Мексике.

Японские спортсмены победили со счетом 4:0. Голы сборной принесли Даити Камада, Аясе Уэда и Дзюня Ито.

Матч стал 1000-м по счету в истории чемпионатов мира по футболу, которые начали проводиться с 1930 года. В честь этого судьи и сами футболисты вышли на поле со специальными нашивками.

Японии удалось забить больше двух голов в рамках ЧМ во второй раз в своей истории. Впервые это произошло в 2010 году в игре против Дании.

Ранее стало известно, что сборная Кюрасао сыграла вничью с Эквадором на ЧМ-2026 и заработала первое очко, заняв четвертую строчку в таблице рейтинга.