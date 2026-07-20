Сборная Испании и ФИФА обрезали Трампа с чемпионской фотографии

Сборная Испании опубликовала фотографию, сделанную после победы на Чемпионате мира, убрав с нее президента США Дональда Трампа. Отредактированные снимки разместили в соцсетях.

Американский президент вручил победителям кубок. После этого по протоколу все посторонние должны были удалиться с пьедестала, оставив там только выигравшую команду.

Трамп пристроился по левую руку от футболистов и стал позировать вместе с ними. Президент ФИФА Джанни Инфантино попытался увести его, но безрезультатно.

Опубликованные кадры сильно обрезаны по краям, главы США на них не осталось.

Испанцы обыграли аргентинцев в финале чемпионата со счетом 1:0. Игра была жесткой, единственный гол забил Ферран Торрес.