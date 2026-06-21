Сборная Германия вырвала победу у Кот-д’Ивуара на ЧМ-2026

Германия обыграла сборную Кот-д’Ивуара со счетом 2:1 и вышла в плей-офф

Сборная Германии обыграла команду Кот-д’Ивуара со счетом 2:1. Встреча прошла на стадионе «Би-Эм-О Филд» в Торонто.

В Канаде завершился второй тур группового этапа чемпионата мира по футболу 2026 года. Первый мяч забил полузащитник Кот-д’Ивуара Франк Кессье на 30-й минуте.

Спустя полчаса немецкий нападающий Дениз Ундав сравнял счет. Затем он же оформил дубли и принес своей команде победу на 90+4-й минуте.

Сборная Германии вышла в плей-офф. Следующий матч в этой группе пройдет между сборными Эквадора и Кюрасао.

Ранее сборная Бразилии обыграла соперников из Гаити со счетом 3:0. Гаитяне стали первыми, кто покинул чемпионат мира по футболу. После них из соревнований вылетела турецкая сборная.