Австрия вышла в плей-офф на ЧМ-2026 после матча с Алжиром

Сборная Австрии сыграла вничью с Алжиром в матче третьего тура группового этапа ЧМ по футболу и вышла в плей-офф. Встреча прошла в Канзас-Сити.

Матч группы J завершился со счетом 3:3. В команде австрийцев голы забили Марко Арнаутович, Марсель Забитцер и Саша Калайджич. У африканской команды отличились Рафик Белгали и Рияд Марез.

По итогам группового этапа Австрия с четырьмя очками заняла второе место в квартете J, алжирцы расположились строчкой ниже. Обе сборных вышли в плей-офф турнира. На первом месте в группе находится Аргентина, на четвертом — Иордания.

В Атланте прошла встреча ДР Конго с Узбекистаном. Команда из Африки победила со счетом 3:1 и вышла в плей-офф турнира.