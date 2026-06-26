Сборная Эквадора обыграла Германию и вышла в плей-офф чемпионата мира

Сборная Эквадора обыграла команду Германии в заключительном матче группового этапа чемпионата мира по футболу. Встреча группы E завершилась в Нью-Йорке со счетом 2:1 в пользу эквадорцев.

У победителей мячи забили Нильсон Ангуло на девятой минуте и Гонсало Плата на 77-й. В составе сборной Германии отличился Лерой Сане на второй минуте — он забил второй из самых быстрых голов немецкой команды на чемпионатах мира в истории.

Быстрее него ворота соперника поражал только Эрнст Ленер, который отличился на первой минуте матча против сборной Австрии на ЧМ 1934 года. Сборная Эквадора набрала четыре очка и заняла третье место в группе, во второй раз в истории выйдя в плей-офф — впервые это удавалось команде в 2006 году.

Сборная Германии с шестью баллами заранее обеспечила себе первое место в группе и сыграет в 1/16 финала с одной из команд, занявших третью строчку в своем квартете.

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