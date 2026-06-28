Сборная ДР Конго обыграла Узбекистан и вышла в плей-офф чемпионата мира

В матче заключительного тура группы К чемпионата мира по футболу команда ДР Конго нанесла поражение сборной Узбекистана и пробилась в плей-офф турнира. Игра в Атланте завершилась со счетом 3:1.

Гости открыли счет уже на 10-й минуте — отличился экс-форвард «Ростова» Элдор Шомуродов. Однако во втором тайме конголезцы переломили ход встречи: Йоан Висса реализовал пенальти на 68-й минуте и добавил второй мяч в компенсированное время, а между его голами отметился Фистон Майеле.

Сборная ДР Конго финишировала в группе третьей с четырьмя очками и сохранила шансы на продолжение борьбы за трофей. Узбекистан же завершил свой дебютный чемпионат мира без единого набранного очка, заняв последнее место в квартете.

Любопытный побочный эффект этого результата — сборная Южной Кореи лишилась шанса пробиться в плей-офф с третьего места в группе А. Первое место в группе К заняла Колумбия с семью очками, второе — Португалия с пятью.

Ранее уже определились 28 из 32 команд, вышедших в плей-офф финала чемпионата.