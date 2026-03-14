Самым молодым победителем «Формулы-1» стал итальянец Кими Антонелли

Пилот Mercedes Кими Антонелли стал самым молодым победителем квалификации в истории «Формулы-1». На Гран-при Китая в Шанхае 19-летний итальянец завоевал поул, побив рекорд Себастьяна Феттеля 2008 года, сообщили в пресс-службе соревнований.

Антонелли опередил партнера по команде Джорджа Расселла, занявшего второе место. Третьим пришел Льюис Хэмилтон из Ferrari. Ранее в субботу Расселл выиграл гонку Гран-при Китая, Хэмилтон финишировал третьим.

Для Антонелли это первый поул в карьере. Он выступает за Mercedes с 2025 года. Предыдущий рекорд принадлежал Себастьяну Феттелю, который в 2008-м завоевал поул в возрасте 21 года. Квалификация прошла в рамках второго этапа чемпионата мира 2026 года.

В прошлом году «Формула-1» отметила 75-летний юбилей. Впервые гонки прошли 13 мая 1950 года на трассе Сильверстоун в Великобритании.