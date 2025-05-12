12 мая 2025 16:16 75 лет «Формуле-1»: история и скандалы королевских гонок 0 0 0 Фото: Panoramic/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com Интересное

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«Формула-1» отмечает 75-летний юбилей. Именно 13 мая 1950 года на трассе Сильверстоун в Великобритании стартовал первый чемпионат на автомобилях без крыльев с открытыми колесами, положивший начало эре королевских гонок. За три четверти века этот спорт превратился из смелого эксперимента в глобальный феномен, объединяющий миллионы болельщиков. Как зарождалась «Формула-1», кто стал ее легендами и какие скандалы сотрясали трассы — в материале 360.ru.

Предпосылки возникновения «Формулы-1» Истоки «Формулы-1» уходят в 1920-1930-е годы, когда в Европе проводили чемпионаты Гран-при. Эти соревнования, организованные на дорогах общего пользования и первых автодромах, стали прообразом современных гонок. Ключевыми участниками были итальянские марки Alfa Romeo и Maserati, а также немецкие Mercedes-Benz и Auto Union. В 1930-х Гран-при начали обретать структуру, и организаторы задумались о едином чемпионате. Перед Второй мировой появился первый регламент мирового чемпионата. Его планировали запустить в 1941 году, но война нарушила эти планы. В 1946-м Международная автомобильная федерация (FIA) стандартизировала правила, назвав новый класс «Формула А». Они предусматривали использование двигателей объемом 4,5 литра для атмосферных моторов или 1,5 литра для двигателей с компрессором. Эти правила вступили в силу в 1947 году, что стало отправной точкой «Формулы-1».

Фото: Сильверстоун. Sutton Motorsport Images/Imagestate / www.globallookpress.com

Рождение чемпионата мира «Формула-1» В 1949 году по инициативе итальянского делегата FIA Антонио Бривио Сфорца было принято решение о создании чемпионата мира по автогонкам в классе «Формула-1». Бривио, бывший гонщик и призер Гран-при Монако, предложил объединить крупнейшие европейские Гран-при в единую серию. Первый чемпионат стартовал 13 мая 1950 года на трассе Сильверстоун, построенной на месте военного аэродрома. Гран-при Великобритании, также названный Гран-при Европы, собрал 100 тысяч зрителей и стал историческим событием. Победу одержал итальянец Джузеппе Фарина на Alfa Romeo, он и стал первым чемпионом мира. Первый сезон включал семь гонок: Великобритания, Монако, Швейцария, Бельгия, Франция, Италия и Индианаполис (США). Последнюю точку добавили, чтобы придать чемпионату международный статус, и она оставалась частью серии до 1960 года, хотя европейские и американские гонщики редко пересекались.

Фото: National Motor Museum / www.globallookpress.com

Легендарные пилоты «Формулы-1» За 75 лет «Формула-1» подарила миру множество героев. Джузеппе Фарина открыл список чемпионов. Однако настоящей звездой 1950-х стал аргентинец Хуан Мануэль Фанхио, завоевавший пять титулов (1951, 1954-1957) с командами Alfa Romeo, Mercedes, Ferrari и Maserati. Его рекорд оставался непревзойденным до 2003 года. В 1960-1970-х блистали британцы Джим Кларк, Джеки Стюарт и Грэм Хилл, а также австралиец Джек Брэбэм, который не только выигрывал гонки, но и основал собственную команду. В 1980-е и 1990-е годы мир восхищался соперничеством Айртона Сенны и Алена Проста, чьи дуэли на трассах вошли в историю. Сенна, трехкратный чемпион, погиб в 1994-м, но харизма и мастерство сделали его легендой. В XXI веке Михаэль Шумахер установил новый стандарт, завоевав семь титулов (1994-1995, 2000-2004). Затем был темнокожий пилот Льюис Хэмилтон, также семикратный чемпион (2008, 2014-2015, 2017-2020). Сегодня на трассах доминирует голландский и бельгийский автогонщик, выступающий под флагом Нидерландов, Макс Ферстаппен.

Фото: Немецкий автогонщик, семикратный чемпион мира Михаэль Шумахер. Panoramic/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

Скандалы c «Формулой-1» «Формула-1» — это не только гонки, но и драмы за пределами трасс. В 2007 году разразился шпионский скандал, известный как «Стефнигейт». Сотрудник Ferrari Найджел Стефни передал секретные технические данные McLaren, что привело к разоблачению. FIA оштрафовала McLaren на рекордные 100 миллионов долларов и лишила команду всех очков в Кубке конструкторов. Скандал осложнил отношения между пилотами McLaren Фернандо Алонсо и Льюисом Хэмилтоном, а также вызвал вопросы о честности в спорте. В 2002-м Ferrari вызвала волну критики, когда на Гран-при Австрии команда приказала Рубенсу Баррикелло уступить победу Михаэлю Шумахеру. Этот инцидент привел к запрету командных приказов, хотя правило позже смягчили. Еще ранее, в 1994 году, команду Benetton подозревали в использовании нелегальной системы контроля тяги, что помогло Шумахеру выиграть титул. FIA не нашла доказательств, но слухи не утихали.

Фото: p34/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

Интересные факты о «Формуле-1» Первый чемпионат 1950 года выиграл Джузеппе Фарина, но его Alfa Romeo 158 потребляла 125 литров топлива на 100 километров — в три раза больше, чем современные машины.

Трасса Сильверстоун, где началась история чемпионата, изначально была аэродромом и до сих пор сохраняет характерные длинные прямые.

В 1950-х гонки были смертельно опасными: за первое десятилетие погибли 13 пилотов. Современные меры безопасности, такие как система Halo, спасли десятки жизней.

Ferrari — единственная команда, участвующая в «Формуле-1» без перерыва. Она пропустила самую первую гонку, но с 1951 года доминировала.

В 1968-м команда Lotus впервые разместила рекламу на болиде, начав эру коммерциализации спорта.

Болид «Формулы-1» может разгоняться с нуля до 160 километров в час и останавливаться за семь секунд, а перегрузки на пилотов достигают 8G.

В 2007 году Льюис Хэмилтон стал самым успешным новичком, едва не выиграв титул в дебютном сезоне.

Фото: imago sportfotodienst / www.globallookpress.com

Эволюция технологий и правил С 1947 года «Формула-1» прошла путь от простых машин до высокотехнологичных болидов. В 1950-х использовали довоенные конструкции, такие как Alfa Romeo 158 с 1,5-литровым компрессорным двигателем. В 1960-х Cooper представила заднемоторную компоновку, ставшую стандартом. Затем, в 1980-х, турбонаддув поднял мощность до 1200 лошадиных сил, но FIA ограничила двигатели из соображений безопасности. Сегодняшние болиды оснащены гибридными 1,6-литровыми двигателями, которые выдают до 1000 лошадиных сил, но потребляют меньше топлива. Аэродинамика, электроника и шины играют ключевую роль, а система DRS (регулируемое заднее крыло) облегчает обгоны. Безопасность также преобразилась: углепластиковые монококи и система Halo защищают пилотов от катастроф. FIA регулярно обновляет регламент, балансируя между зрелищностью, безопасностью и конкуренцией. Например, в 2022 году ввели новые аэродинамические правила, чтобы увеличить количество обгонов, а на 2026-й намечен переход на экологичные двигатели с биотопливом.